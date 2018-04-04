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14-летнюю девочку осудят за разбой в Нижнем Новгороде
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14-летнюю девочку осудят за разбой в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 30 минут назад
Фото: Newsroom24
Прокуратурой Советского района Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заключение в отношении несовершеннолетней жительницы областного центра, которая обвиняется в разбое.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.
В ходе предварительного расследования было установлено, что в конце декабря 2017 года около дома на улице Пушкина 14-летняя девочка, совместно с лицами не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, выманила из дома ранее знакомую им по социальной сети 12-летнюю потерпевшую.
Жертву, схватив за руки, отвели к соседнему дому, где повалили на землю и стали наносить удары ногами по телу. После этого обвиняемая поднесла к голове потерпевшей зажигалку и подожгла край волос, а затем забрала у нее два мобильных телефона и музыкальную колонку общей стоимостью 13 490 рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, подросток ограбил ребенка на улице в Нижнем Новгороде.
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