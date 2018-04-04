В Барнауле задержаны подозреваемые в 30 фактах мошенничества

Четырех человек, подозреваемых в 30 фактах мошенничества, задержали в Барнауле . Группа лиц обманула граждан на общую сумму 1,5 млн рублей по схеме «Ваш родственник попал в беду».

Мошенники звонили на стационарные телефоны пострадавших и, представившись либо внуком, либо сыном, просили денег. Денежные средства им якобы были нужны, чтобы уладить проблему: ДТП, драку и т.д. Один из мошенников играл роль сотрудника полиции для достоверности картины. Затем жертва передавала необходимую сумму через курьера. Деньги перечисляли на банковские карты.