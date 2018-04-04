Ещё
В Перми трое граждан признанны виновными в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми трое граждан признанны виновными в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: 59.ru
В Мотовилихинском районе Перми вынесен приговор троим гражданам 1990, 1995 и 1996 годов рождения. Они обвинялись в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Летом прошлого года полицейские получили информацию о том, что в Пермском крае группа сбытчиков реализуют синтетические наркотики зависимым гражданам. Оперативниками был задержан оптовый курьер. 27-летний мужчина завозил крупные партии запрещенных веществ в Пермь и расфасовывал. Далее по цепочке сыщики установили личности его подельников и задержали их. Ими оказались граждане 1995 и 1996 годов рождения. Установлено, что злоумышленники продавали «синтетику» через закладки.
Один из крупных тайников оперативники обнаружили за гаражами в Индустриальном районе. Там находилось порядка 2-х килограммов наркотиков. В общей сложности полицейские изъяли из незаконно оборота более 4,5 килограммов запрещенных веществ, приговтоленных к сбыту.
Суд признал мужчин виновными в инкриминируемом деянии. В зависимости от роли и степени участия назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 10 месяцев до 13 лет 6 месяцев в колонии строгого режима и значительного штрафа.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Cотрудниками МВД России выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности в отношении участников группы, занимающейся торговлей людьми Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков Полицейскими Томска пресечена незаконная реализация контрафактной продукции
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию81
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»297
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна78
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии85
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение