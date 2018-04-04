В Перми трое граждан признанны виновными в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере

В Мотовилихинском районе Перми вынесен приговор троим гражданам 1990, 1995 и 1996 годов рождения. Они обвинялись в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Летом прошлого года полицейские получили информацию о том, что в Пермском крае группа сбытчиков реализуют синтетические наркотики зависимым гражданам. Оперативниками был задержан оптовый курьер. 27-летний мужчина завозил крупные партии запрещенных веществ в Пермь и расфасовывал. Далее по цепочке сыщики установили личности его подельников и задержали их. Ими оказались граждане 1995 и 1996 годов рождения. Установлено, что злоумышленники продавали «синтетику» через закладки.

Один из крупных тайников оперативники обнаружили за гаражами в Индустриальном районе. Там находилось порядка 2-х килограммов наркотиков. В общей сложности полицейские изъяли из незаконно оборота более 4,5 килограммов запрещенных веществ, приговтоленных к сбыту.