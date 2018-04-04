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У троих пермяков изъяли 4,5 килограммов наркотиков
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У троих пермяков изъяли 4,5 килограммов наркотиков 

АиФ Пермь 46 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Троих жителей Перми осудили за сбыт наркотиков в крупном размере.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, летом прошлого года полицейские узнали, что в Пермском крае группа молодых людей торгует синтетическими наркотиками. Оперативники задержали 27-летнего курьера. Он привозил партии запрещенных веществ в Пермь и расфасовывал. Затем полицейским удалось установить личности его подельников — одному из них 22 года, другому 23. Молодые люди продавали «синтетику» через закладки. Один из крупных тайников оперативники обнаружили за гаражами в Индустриальном районе. Там они нашли около двух килограммов наркотиков. В общей сложности полицейские изъяли у членов группы 4,5 килограммов запрещенных веществ.
Суд признал молодых людей виновными в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Они получили крупные сроки: от 8 лет 10 месяцев до 13 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Также им предстоит заплатить штраф.
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