У троих пермяков изъяли 4,5 килограммов наркотиков 

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В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек

Япония заявила протест России

Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»

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