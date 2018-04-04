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Жительница Новосибирска стала жертвой малолетних преступников из‐за дешевого телефона
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Жительница Новосибирска стала жертвой малолетних преступников из‐за дешевого телефона 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ГТРК Новосибирск
В Новосибирске двое подростков 16 и 17 лет пойдут под суд за разбой и убийство 43‐летней женщины. Злоумышленники до смерти забили жертву из‐за дешевого телефона. Об этом сообщило ИА Nation News.
Осенью прошлого года в Первомайском районе Новосибирска двое подростков напали на женщину и начали быть ее ногами по голове. После этого злоумышленники забрали ее мобильный телефон стоимостью около 500 рублей. В результате от полученных травм потерпевшая скончалась. Когда нападавшие поняли, что их жертва не дышит, они перетащили тело в безлюдное месте и скрылись.
Вскоре полиция задержала малолетних убийц. Выяснилось, что они ограбили и избили не менее шести женщин в возрасте от 38 до 75 лет. Материалы дела будут переданы в суд. Задержанным предъявлены обвинения по статьям «Грабеж», «Разбой», «Убийство, сопряженное с разбоем».
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