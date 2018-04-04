Тюменский рецидивист сжег заживо собутыльника

Тюмени по подозрению в особо жестоком убийстве задержан 30-летний местный житель. По версии следствия, он расправился с собутыльником.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 1 апреля мужчина выпивал в компании двух приятелей в квартире дома №38 по улице Парфенова. К одному из них обвиняемый испытывал неприязненные отношения, поэтому избил 47-летнего собутыльника, а затем поджег помещение.

Задержали предполагаемого убийцу по горячим следам. Им оказался безработный уроженец Тюменского района, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. Возбуждено уголовное дело, обвинение мужчине предъявлено, решается вопрос о заключении его под стражу.