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Тюменский рецидивист сжег заживо собутыльника
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Тюменский рецидивист сжег заживо собутыльника 

Уралинформбюро 59 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Тюмени по подозрению в особо жестоком убийстве задержан 30-летний местный житель. По версии следствия, он расправился с собутыльником.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 1 апреля мужчина выпивал в компании двух приятелей в квартире дома №38 по улице Парфенова. К одному из них обвиняемый испытывал неприязненные отношения, поэтому избил 47-летнего собутыльника, а затем поджег помещение.
Задержали предполагаемого убийцу по горячим следам. Им оказался безработный уроженец Тюменского района, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. Возбуждено уголовное дело, обвинение мужчине предъявлено, решается вопрос о заключении его под стражу.
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