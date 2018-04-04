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В Новосибирске накрыли производство заготовок для наркотиков
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В Новосибирске накрыли производство заготовок для наркотиков 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили из-за незаконного производства прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В сентябре 2017 года 31-летний новосибирец в лаборатории, которая находилась в садовом обществе на территории Калининского района Новосибирска, производил вещество, содержащее прекурсор наркотического средства. Всего «химик-самоучка» произвел 7,8 килограммов продукции. Кое-что подозреваемый успел расфасовать в емкости для хранения.
25 сентября 2017 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали подозреваемого. Служителям закона мужчина объяснил, что занимается производством автомобильной химии. Однако на дачном участке нашлось 12 стеклянных бутылок с веществом, содержащим прекурсор наркотического средства общей массой около 6 килограммов и 2 колбы с этим же веществом массой 1,8 килограмма, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
А еще полицейские обнаружили специальное химическое оборудование, — колбы, трубки, стеклянные переходы и магнитные мешалки. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
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