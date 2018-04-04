Ещё
Передано в суд уголовное дело по факту незаконного производства жителем Новосибирска прекурсоров наркотических средств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Передано в суд уголовное дело по факту незаконного производства жителем Новосибирска прекурсоров наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Вести Новосибирск
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного производства прекурсоров наркотических средств, совершенного в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2017 года 31-летний житель Новосибирска в лаборатории, оборудованной в садовом обществе на территории Калининского района города, производил вещество, содержащее прекурсор наркотического средства. Общая масса произведенного продукта составила 7,8 килограмма, его часть подозреваемый расфасовал в емкости, приспособленные для длительного хранения.
25 сентября 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что якобы занимается производством средств автомобильной химии. В ходе обыска построек на дачном участке оперативники изъяли 12 стеклянных бутылок и две колбы с веществом, содержащим прекурсор наркотического средства. Кроме того, полицейские обнаружили специальное химическое оборудование, необходимое для производства прекурсора наркотического средства — колбы, трубки, стеклянные переходы и магнитные мешалки.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Москве бывший бухгалтер столичного вуза вновь предстанет перед судом за хищение денежных средств Полицейскими Томска пресечена незаконная реализация контрафактной продукции Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петрозаводску пресечен крупный канал поставок нелегального алкоголя
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив709
Путин заявил о полном разгроме ИГ177
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России26
Шойгу предупредил о новой угрозе15
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение