Передано в суд уголовное дело по факту незаконного производства жителем Новосибирска прекурсоров наркотических средств

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного производства прекурсоров наркотических средств, совершенного в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2017 года 31-летний житель Новосибирска в лаборатории, оборудованной в садовом обществе на территории Калининского района города, производил вещество, содержащее прекурсор наркотического средства. Общая масса произведенного продукта составила 7,8 килограмма, его часть подозреваемый расфасовал в емкости, приспособленные для длительного хранения.

25 сентября 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что якобы занимается производством средств автомобильной химии. В ходе обыска построек на дачном участке оперативники изъяли 12 стеклянных бутылок и две колбы с веществом, содержащим прекурсор наркотического средства. Кроме того, полицейские обнаружили специальное химическое оборудование, необходимое для производства прекурсора наркотического средства — колбы, трубки, стеклянные переходы и магнитные мешалки.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.