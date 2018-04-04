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Пожилая жительница Приморья зря доверилась своей «подруге»
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Пожилая жительница Приморья зря доверилась своей «подруге» 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
Находкинский городской суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, обвиняемой в краже из квартиры пожилой женщины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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