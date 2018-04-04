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Любовь к парфюмерии может стоить жительницы Владивостока свободы
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Любовь к парфюмерии может стоить жительницы Владивостока свободы 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дневное время в полицию поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов по продаже косметики и парфюмерии на Светланской. По их словам, сотрудники охраны задержали женщину, которая попыталась похитить различный товар, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также выяснилось, что ранее эта же гражданка уже посещала данный магазин, где смогла похитить женские духи и скрыться. Ее действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, а сотрудники охраны запомнили внешность подозреваемой и задержали ее при повторном посещении их торговой точки.
Уже в полиции выяснилось, что ранее гражданка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
По факту случившегося проводится проверка. Похитительнице парфюма грозит новый тюремный срок.
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