Любовь к парфюмерии может стоить жительницы Владивостока свободы

В дневное время в полицию поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов по продаже косметики и парфюмерии на Светланской. По их словам, сотрудники охраны задержали женщину, которая попыталась похитить различный товар, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Также выяснилось, что ранее эта же гражданка уже посещала данный магазин, где смогла похитить женские духи и скрыться. Ее действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, а сотрудники охраны запомнили внешность подозреваемой и задержали ее при повторном посещении их торговой точки.

Уже в полиции выяснилось, что ранее гражданка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

По факту случившегося проводится проверка. Похитительнице парфюма грозит новый тюремный срок.