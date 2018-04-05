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Прижигавший сына сковородкой петербуржец отдан под суд
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Прижигавший сына сковородкой петербуржец отдан под суд 

Фонтанка.Ру 1 час назад
Меньше двух месяцев понадобилось следствию, чтобы завершить расследование по трем уголовным статьям. В суд передано дело жителя Петербурга, который прижег ладонь сына сковородой и угрожал жене убийством.
Городская прокуратура 5 апреля утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Изолированный от семьи на время следствия родитель обвиняется в истязании, угрозе убийством и ненадлежащем воспитании детей. Пока он находился в камере, следствие внимательней присмотрелось к состоянию здоровья его сына. Выяснилось, что грудного ребенка он избивал систематически.
Напомним, отец двоих детей был задержан 18 февраля в своей квартире в Красном Селе. Глава семейства вернулся домой под утро, был пьян, агрессивен и голоден. Супруге он рассказал про смерть друга и, раздосадованный, потребовал завтрак. На недовольство жены ответил угрозой ее убить, а не вовремя проснувшегося семимесячного сына приложил ладонью к разогретой сковороде. Задерживала его полиция, из отделения подозреваемого в угрозе убийством выпустили с подпиской о невыезде. Статью «истязания» додумали уже в Следственном комитете. Пока его опять задерживали и меняли меру пресечения, к делу присмотрелась прокуратура. Ведомство добавило ему обвинение в ненадлежащем воспитании детей. Аппарат уполномоченной по правам детей выяснил, что семья состоит на учете из-за кризисной ситуации. У обожженного младенца есть четырехлетняя сестра.
Уже судимый за угрозу убийством петербуржец был арестован 20 февраля на полтора месяца. Дело передано в Красносельский районный суд.
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