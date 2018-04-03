Полицейские ликвидировали наркопритон на западе Москвы

Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Москве.

«Оперативники УНК ГУ МВД России по Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств в Боровском проезде. Установлено, что 34-летний безработный житель ближнего зарубежья неоднократно предоставлял съемную квартиру наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных веществ. В качестве вознаграждения за использование данной квартиры злоумышленник получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе обследования помещения полицейские изъяли различные предметы и приспособления, используемые для употребления наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый арестован.