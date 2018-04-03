Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петрозаводску пресечен крупный канал поставок нелегального алкоголя 

Из незаконного оборота изъято 6000 бутылок поддельной алкогольной продукции известных марок, в том числе иностранного производства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела ЭБиПК при силовой поддержке СОБР Росгвардии в Петрозаводске был задержан автомобиль, в котором находилось 4000 бутылок немаркированной алкогольной продукции. В результате дальнейшей работы было обнаружено и изъято еще 2000 бутылок. Они хранились в боксе одного из гаражных кооперативов.
Полицейские установили, что трое жителей Карелии приобрели данную продукцию в другом регионе для последующего сбыта на территории Петрозаводска.
Все подозреваемые задержаны и стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.