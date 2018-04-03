Украина признала вину своих военных в убийстве мирного населения в Донбассе

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во вторник признал вину украинских военных в убийстве мирного населения в Донбассе.

«Я могу согласиться с теми фактами, о которых мы обычно не говорим в голос. Я имею в виду совершение преступлений служащими ВСУ или бойцами добровольческих батальонов», — сказал чиновник.

Тука, в частности, рассказал об убийстве в самопровозглашенной Луганской народной республике сына одного из фермеров.

По его словам, молодой человек внезапно исчез в 2014 году. Тело мужчины было найдено лишь спустя 2,5 года. «Наши следственные органы установили обстоятельства убийства и нашли виновника преступления. Им оказался военнослужащий ВСУ, которому дали 8 лет тюремного заключения», — сообщил замминистра.

Тука отметил, что силовики не понимали, почему их сослуживец получил такое серьезное наказание. По их мнению, осужденный не знал, что избиение приведет к смерти молодого человека.