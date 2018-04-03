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Украина признала вину своих военных в убийстве мирного населения в Донбассе
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Украина признала вину своих военных в убийстве мирного населения в Донбассе 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во вторник признал вину украинских военных в убийстве мирного населения в Донбассе.
«Я могу согласиться с теми фактами, о которых мы обычно не говорим в голос. Я имею в виду совершение преступлений служащими ВСУ или бойцами добровольческих батальонов», — сказал чиновник.
Тука, в частности, рассказал об убийстве в самопровозглашенной Луганской народной республике сына одного из фермеров.
По его словам, молодой человек внезапно исчез в 2014 году. Тело мужчины было найдено лишь спустя 2,5 года. «Наши следственные органы установили обстоятельства убийства и нашли виновника преступления. Им оказался военнослужащий ВСУ, которому дали 8 лет тюремного заключения», — сообщил замминистра.
Тука отметил, что силовики не понимали, почему их сослуживец получил такое серьезное наказание. По их мнению, осужденный не знал, что избиение приведет к смерти молодого человека.
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