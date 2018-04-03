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Инспектора Россельхознадзора задержали после получения взятки в Новосибирской области
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Инспектора Россельхознадзора задержали после получения взятки в Новосибирской области 

RT на русском 1 час назад
Представители управления Федеральной службы безопасности по Новосибирской области задержали инспектора Россельхознадзора после получения взятки, сообщает Nation News. 37-летний инспектор, выдававший сертификаты на вывоз подкарантинной продукции за пределы России, получил деньги за пропуск фуры без фитосанитарного контроля.
Как установили следователи, мужчине заплатили 17 тыс. рублей за оформление семи сертификатов. Общий вес груза составлял 140 т. Речь идёт о картофеле, который должны были везти в Казахстан.
Инспектор был задержан с поличным. В его отношении заведено уголовное дело.
Ранее progorod43.ru сообщало, что начальника межмуниципального отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки.
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