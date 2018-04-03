Инспектора Россельхознадзора задержали после получения взятки в Новосибирской области

Как установили следователи, мужчине заплатили 17 тыс. рублей за оформление семи сертификатов. Общий вес груза составлял 140 т. Речь идёт о картофеле, который должны были везти в Казахстан

Инспектор был задержан с поличным. В его отношении заведено уголовное дело.