Ещё
В магазине Михайловки изъяли почти три тысячи пачек контрафактных сигарет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В магазине Михайловки изъяли почти три тысячи пачек контрафактных сигарет 

ria34.ru 41 минуту назад
Фото: ria34.ru
В городе Михайловка Волгоградской области полицейские в торговом павильоне изъяли почти три пачки сигарет без документов, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
— В торговом павильоне на оптовой базе в 13 картонных ящиках обнаружены более 2 тысяч 800 немаркированных пачек сигарет различных марок, — пояснили в региональной полиции. — Общая стоимость изъятого составила более 100 тысяч рублей. Предприниматель не смогла предъявить документы, подтверждающие безопасность и качество указанной продукции.
Владелец торговой точки рассказала, что табачную продукция приобрела у неизвестного поставщика по выгодной цене для дальнейшей перепродажи.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ria34.ru: последние новости
Камышанина, подозреваемого в зверском убийстве трех человек, задержали спустя 32 года В Волгограде директор УК «Управдом» получил 4 года тюрьмы за хищения Полицейские из Ростовской области попались на взятке в Волгограде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о жестком отношении к РФ204
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США110
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»70
Новая должность Тулеева и другие события дня61
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу138
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение