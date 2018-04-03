В магазине Михайловки изъяли почти три тысячи пачек контрафактных сигарет

— В торговом павильоне на оптовой базе в 13 картонных ящиках обнаружены более 2 тысяч 800 немаркированных пачек сигарет различных марок, — пояснили в региональной полиции. — Общая стоимость изъятого составила более 100 тысяч рублей. Предприниматель не смогла предъявить документы, подтверждающие безопасность и качество указанной продукции.

Владелец торговой точки рассказала, что табачную продукция приобрела у неизвестного поставщика по выгодной цене для дальнейшей перепродажи.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.