В Аксае пристава будут судить за попытку мошенничества

Судебный пристав-исполнитель Аксайского района предстанет перед судом. Служительницу Фемиды обвиняют в попытке мошенничества с использованием служебного положения.

По версии следствия, пристав предложила одному из должников посодействовать в том, чтобы исполнительное производство в отношении него было прекращено. За свои «услуги» сотрудница ФССП попросила 250 тысяч рублей. При этом пристав умолчала, что дело находится в производстве не у нее, а у ее коллеги. Соответственно, мошенница никак не могла повлиять на принятие решения по делопроизводству.

— Преступные действия обвиняемой были пресечены, — сообщили в областной прокуратуре.

Если пристава признают виновной в совершении преступления, ей грозит до шести лет колонии.