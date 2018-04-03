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В Аксае пристава будут судить за попытку мошенничества
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В Аксае пристава будут судить за попытку мошенничества 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Судебный пристав-исполнитель Аксайского района предстанет перед судом. Служительницу Фемиды обвиняют в попытке мошенничества с использованием служебного положения.
По версии следствия, пристав предложила одному из должников посодействовать в том, чтобы исполнительное производство в отношении него было прекращено. За свои «услуги» сотрудница ФССП попросила 250 тысяч рублей. При этом пристав умолчала, что дело находится в производстве не у нее, а у ее коллеги. Соответственно, мошенница никак не могла повлиять на принятие решения по делопроизводству.
— Преступные действия обвиняемой были пресечены, — сообщили в областной прокуратуре.
Если пристава признают виновной в совершении преступления, ей грозит до шести лет колонии.
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