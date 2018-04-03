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В Орле задержали «мебельную» мошенницу-рецидивистку
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В Орле задержали «мебельную» мошенницу-рецидивистку 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В областном центре мошенница под предлогом изготовления мебели похитила, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
В декабре 2017 года в дежурную часть полиции Северного района обратилась местная жительница. Она рассказала сотрудникам полиции, что заказала офисную мебель в одной из фирм, внеся аванс в размере 50 тысяч рублей. Обязательства не были выполнены представительницей компании и предоплата не возвращена клиентке.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В пресс-службе отметили, что ранее сотрудница фирмы уже попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление.
В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным случаям.
Сообщение В Орле задержали «мебельную» мошенницу-рецидивистку появились сначала на РИА 57.
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