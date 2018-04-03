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В Челябинской области преступник похитил старинную икону XIX века
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В Челябинской области преступник похитил старинную икону XIX века 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Полицейские Катав-Ивановского района вернули владельцу похищенную старинную икону XIX века. Реликвия с изображением самого почитаемого на Руси святого — Николая Чудотворца — была украдена из частного дома в городе Юрюзань.
Преступник вскрыл замок входной двери и похитил икону. Её стоимость оценили в 10 тысяч рублей. Однако продать предмет старины воришке не удалось. Его быстро нашли оперативники. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 42-летний местный житель.
— По данному факту следственным отделом ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Сейчас задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде.
4 апреля в Историческом музее Южного Урала откроется выставка одного экспоната, посетителям покажут другую редкую икону — «Не рыдай мене, Мати». Это слова канона, который звучит в церкви перед Пасхой. Музейная икона, скорее всего, относится к старообрядческим и является исконно уральской.
— Сюжет образа и сохранившиеся строгие черты древней иконописи рассказывают о важнейших событиях в христианской истории, о предчувствии в скорби и страданиях — радости Воскресения, — рассказали в музее.
Эта неделя у православных называется Страстной. Она завершает Великий пост и считается самой строгой.
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