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В ДНР двух человек осудили на десять лет за шпионаж в пользу Украины
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В ДНР двух человек осудили на десять лет за шпионаж в пользу Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Военный трибунал самопровозглашенной Донецкой народной республики осудил на 10 лет лишения свободы двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.
"Осуждён уроженец города Комсомольское 1956 года рождения, который дал добровольное согласие представителям СБУ на сотрудничество, и в рамках этого сотрудничества неоднократно производил фото и видеосъёмку военнослужащих Донецкой народной республики, техники, зданий и сооружений согласно заданиям, переданным ему сотрудниками иностранной разведки", — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда ДНР.
В ведомстве отметили, что также по статье «шпионаж» осужден еще один житель республики, который передавал Службе безопасности Украины информацию о «военнослужащих ДНР, военной технике и объектах».
"Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет", — отметили в пресс-службе Верховного суда.
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