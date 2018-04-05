В ДНР двух человек осудили на десять лет за шпионаж в пользу Украины

"Осуждён уроженец города Комсомольское 1956 года рождения, который дал добровольное согласие представителям СБУ на сотрудничество, и в рамках этого сотрудничества неоднократно производил фото и видеосъёмку военнослужащих Донецкой народной республики, техники, зданий и сооружений согласно заданиям, переданным ему сотрудниками иностранной разведки", — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда ДНР.

В ведомстве отметили, что также по статье «шпионаж» осужден еще один житель республики, который передавал Службе безопасности Украины информацию о «военнослужащих ДНР, военной технике и объектах».

"Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет", — отметили в пресс-службе Верховного суда.