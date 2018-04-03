В США посадили в тюрьму фигуранта дела о «вмешательстве» России в выборы

Суд в Вашингтоне вынес приговор голландскому юристу Алексу Ван Дер Зуаану по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, сообщает во вторник Reuters Сотрудник юридической компании Нью-Йорка был приговорён к лишению свободы сроком на 30 дней и штрафу в размере 20 тысяч долларов. Ричардом Гейтсом. Он был признан виновным в даче ложных показаний во время допроса представителями ФБР о своей работе на Украине с обвиняемым в мошенничестве экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Другие подробности не разглашаются. В феврале сообщалось, что Зуаан признал свою вину.