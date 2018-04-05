Система фиксации нарушений ПДД приносит доход бизнесу

Средства от нарушителей правил дорожного движения получает та компания, которая заключила соответствующий договор о поставке профильного оборудования и его обслуживания.

К примеру, одна из столичных компаний заключила соглашение о поставках и обслуживании камер видеонаблюдения с властями Подмосковья . В итоге только за шесть месяцев сотрудничества частному бизнесу удалось заработать двести пятьдесят четыре миллиона рублей. А в общей сложности за последние два квартала прошлого года в бюджет области поступило более трёхсот тридцати семи миллионов рублей на основе оплаченных штрафов.