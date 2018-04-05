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Система фиксации нарушений ПДД приносит доход бизнесу
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Система фиксации нарушений ПДД приносит доход бизнесу 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Средства от нарушителей правил дорожного движения получает та компания, которая заключила соответствующий договор о поставке профильного оборудования и его обслуживания.
К примеру, одна из столичных компаний заключила соглашение о поставках и обслуживании камер видеонаблюдения с властями Подмосковья. В итоге только за шесть месяцев сотрудничества частному бизнесу удалось заработать двести пятьдесят четыре миллиона рублей. А в общей сложности за последние два квартала прошлого года в бюджет области поступило более трёхсот тридцати семи миллионов рублей на основе оплаченных штрафов.
Отметим, что Московская область стала одной из первых, применивших концессию для привлечения денежных средств в отрасль видео и фотофиксации нарушений правил дорожного движения, среди прочих субъектов Российской Федерации. На основе превосходных результатов деятельности, о реализации подобного проекта уже задумываются в Ульяновске и Санкт-Петербурге. Хотя, некоторые эксперты уверены, что подобная практика слишком спорная и провоцирует массу разногласий между чиновниками, компаниями и ГИБДД.
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