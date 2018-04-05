Cистема фиксации нарушений ПДД начала приносить доход частному бизнесу

Средства от нарушителей ПДД получает компания, заключившая концессионное соглашение с властями на поставку и обслуживание камер.

О том, сколько частный бизнес зарабатывает на системе фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает «Коммерсант». Компания, которая заключила концессионное соглашение с властями Подмосковья на поставку и обслуживание чуть более 1 000 придорожных камер («МВС Груп»), за полгода работы получила из регионального бюджета 254 000 000 рублей.

В общей сложности с июля по декабрь 2017 года в бюджет Московской области поступило более 337 000 000 рублей от тех водителей, которые оплатили штраф ГИБДД . Компания инвестировала в этот проект 4,9 миллиарда рублей. Эти средства пошли на комплексы фиксации нарушений ПДД, а также их обслуживание в течение десяти лет, обработку данных и отправку материалов в ГАИ.

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Согласно условиям заключённого контракта, «МВС Груп» получает по 233 рубля с каждого оплаченного штрафа, при этом номинал взыскания значения не имеет: это может быть незначительное превышение скорости (500 рублей) или выезд на встречную полосу (5 000 рублей).

Поступления концессионеру должны вырасти: в рамках контракта на подмосковных дорогах было установлено 1 011 стационарных комплексов фото— и видеофиксации нарушений ПДД. Однако постановления ГИБДД выносит пока что только по материалам 639 из них, остальные камеры в рабочий режим должны перейти в текущем месяце. Помимо этого есть в парке компании и мобильные комплексы: пока что на дороги выехало 50 единиц, остальные 150 белых микроавтобусов также начнут работать в апреле.

Ульяновске. Одним из первых регионов РФ, где была применена концессия для привлечения дополнительных денежных средств в отрасль фото— и видеофиксации нарушений ПДД, стала Московская область. Сейчас о реализации подобной схемы заговорили также в Санкт-Петербурге

Такая практика по-прежнему многим кажется спорной: издание сообщает о разногласиях между чиновниками, ГИБДД и правозащитниками. Проблема вызвана тем, что камеры сокращают аварийность на дорогах (эксперты подсчитали, что уровень снижается на 20-40%), однако в бюджете нет денег на новые комплексы фиксации. При этом частные компании заинтересованы в построении бизнеса, а регионы — в поступлении средств в местные бюджеты.

«Компания заинтересована в наращивании числа штрафов, от этого зависит её доход. Хотя конечная цель установки камеры ровно обратная — сократить число нарушений до нуля», — комментирует координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов . Он считает, что более эффективной является схема, которая используется в столице РФ, когда ЦОДД арендует камеры и платит за обслуживание. «Владельцу приборов в этом случае все равно, сколько вынесут постановлений, но важно, чтобы камеры содержались в порядке», — добавил эксперт.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что российским регионам дадут право оформлять и собирать штрафы ГИБДД с камер. С этой целью в субъектах федерации могут создать структуры, аналогичные Московской административной дорожной инспекции. На сегодняшний день этим занимаются сотрудники подразделений ГИБДД.

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