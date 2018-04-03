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В Приморье из дома 75-летней женщины украли бытовую технику и еду
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В Приморье из дома 75-летней женщины украли бытовую технику и еду 

Prim.News 53 минуты назад
Подозреваемые задержаны.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило заявление 75-летней жительницы Яковлевского района. Заявительница сообщила о том, что в отношении нее совершено имущественное преступление. Ущерб составил около 9 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия.
Установлено, что злоумышленники, путем выставления оконной рамы, проникли на веранду одноэтажного дома. Похитив бытовую технику и продукты питания, подозреваемые скрылись.
В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук. Дактилоскопическая экспертиза позволила полицейским установить личность одного из злоумышленников.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемых. Местные жители в возрасте 30 и 36 лет доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.
Часть похищенного имущества изъята по месту проживания одного из задержанных.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский».
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