В Приморье из дома 75-летней женщины украли бытовую технику и еду

Подозреваемые задержаны.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило заявление 75-летней жительницы Яковлевского района. Заявительница сообщила о том, что в отношении нее совершено имущественное преступление. Ущерб составил около 9 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия.

Установлено, что злоумышленники, путем выставления оконной рамы, проникли на веранду одноэтажного дома. Похитив бытовую технику и продукты питания, подозреваемые скрылись.

В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук. Дактилоскопическая экспертиза позволила полицейским установить личность одного из злоумышленников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемых. Местные жители в возрасте 30 и 36 лет доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

Часть похищенного имущества изъята по месту проживания одного из задержанных.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский».