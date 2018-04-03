В рамках расследования случаев насилия над детьми в челябинском детдоме возбуждено дело о халатности

В рамках расследования случаев насилия над детьми в челябинском детдоме возбуждено дело о халатности, сообщает URA.RU со ссылкой на управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу. По версии следствия, действия 51-летнего мужчины стали возможными из-за халатности сотрудников Центрального управления социальной защиты населения городской администрации. Уголовное дело завели по соответствующей статье.

Обвиняемый, по данным надзорного органа, имел доступ в интернат благодаря безосновательно выданному заключению о возможности его посещения и общения с неограниченным кругом воспитанников, при этом он не проходил психологических консультаций, а мотивы получения такого заключения никем не выяснялись.

В результате проверки выяснилось, что в детдоме не было надлежащего режима посещений воспитанников, игнорировались требования закона о противодействии терроризму, частично отсутствовало ограждения. Трудовые отношения с директором интерната прекращены.

Руководителей управления соцзащиты и отдела опеки и попечительства района, где находился детдом, привлекли к дисциплинарной ответственности.