Самарец украл иномарку ценой 2,5 млн руб. у организации, где ранее работал

В полицию Самары обратился представитель организации, заявивший, что принадлежащий ему автомобиль был похищен от здания, расположенного на Ракитовском шоссе, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

Причиненный материальный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Сотрудники полиции установили характерные приметы пропавшей автомашины, опросили сотрудников организации, проверили места возможного отстоя автомобиля, а также отработали лиц, ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов. В результате проведенной работы похищенная иномарка была обнаружена в одном из дворов Самары.

Работая на месте обнаружения похищенной автомашины, полицейские установили похитителя, и задержали его. Им оказался ранее не судимый, 24-летний молодой человек. Как установили оперативники, злоумышленник ранее работал в компании, после чего уволился. По информации сотрудников уголовного розыска, угонщик похитил ключи от иномарки, а после и саму машину, которую припарковал недалеко от места своего проживания.