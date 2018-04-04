В Оренбурге в силу вступил приговор по делу долгостроя на ул. 8 марта

Оренбургский облсуд оставил в силе приговор Вячеславу Ярных, который ранее был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2017 году Ленинский районный суд приговорил фигуранта дела к 4 годам лишения свободы. Из материалов дела известно, что директор ООО «Универсалстрой» с 2008 по 2013 год получил от 35 инвесторов более 178 млн рублей на строительство здания в центре Оренбурга по ул. 8-го Марта, 18. Однако деньги предприниматель направил не на завершение строительных работ.

Не согласившись с приговором, ответчик и представитель части потерпевших обжаловали приговор. Как сообщает пресс-служба облсуда, судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

Напомним, по версии следствия, директор ООО «Универсалстрой» Вячеслава Ярных организовал мошенническую схему хищения денег у оренбургских предпринимателей. Разместив в СМИ объявление о начале строительства многоэтажного коммерческого здания, он предложил представителям малого и среднего бизнеса инвестировать этот проект. Клиентов же привлекала соблазнительно низкая стоимость 1 нежилого кв метра. Согласно документам, инвесторы должны были получить в собственность готовые к заселению офисы с частичной внутренней отделкой.