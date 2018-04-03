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В облсуде Оренбурга рассмотрели апелляцию делу о долгострое на 8-го Марта
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В облсуде Оренбурга рассмотрели апелляцию делу о долгострое на 8-го Марта 

ProOren 1 час назад
Речь идет о недостроенном здании на перекрестке улиц 8 Марта и Ленинской, дольщиками в строительстве которого стали 35 граждан. Хищение по данному уголовному дело оценено в сумму свыше 178 млн рублей.
Напомним, в октябре 2017 года Ленинский райсуд Оренбурга признал директора ООО «Универсалстрой» виновным в мошенничестве. Предприниматель не исполнил договоры, заключенные с дольщиками. Установлено, что в период с сентября 2008 года по июль 2013-го осужденный получил деньги от граждан на строительство административного здания в центре Оренбурга. При этом средства он направил на нужды, не связанные с окончанием строительства.
В суде первой инстанции было доказано, что В. Ю. Ярных скрыл отсутствие реальной возможности исполнить обязательства и, использовав служебное положение, похитил в общей сложности 178 324 694 рублей у 35 дольщиков.
Приговором Ленинского Оренбурга бизнесмен осуждён к лишению свободы на 4 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.
Судебная коллегия по уголовным делам областного суда ставила приговор без изменения.
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