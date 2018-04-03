В Екатеринбурге завершено расследование дела о преступном банкротстве ООО «Плато-банк» 

Следственное управление СК России при оперативном сопровождении УФСБ России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении руководства кредитной организации ООО «Плато-банк». Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР.
Уголовное дело возбудили по материалам Центрального Банка России, обнаружившим признаки преднамеренного банкротства.
Как установило следствие, в 2013-2015 годах организованной преступной группой в составе председателя наблюдательного совета банка Андрея Лазарева, и.о. председателя правления банка Еленой Ярославцевой, начальником службы внутреннего контроля банка Валентиной Викуловой, а также привлеченной Лазаревым для совершения преступлений М. Гайнетдиновой присвоены денежные средства банка на сумму более 1,2 млрд рублей. Они предоставили 64 кредита подконтрольным Лазареву фирмам-однодневкам, не собирающимся исполнять обязательства по кредитам.
В дальнейшем эти лица легализовали похищенные средства на вышеуказанную сумму. В результате это вызвало неспособность банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и повлекло отзыв лицензии и признание банка банкротом. К тому же, Ярославцева подделала отчетность банка относительно его платежеспособности для представления в Банк России.
В ходе расследования следствие наложило арест на транспортные средства, недвижимое имущество, банковские счета, доли в уставных капиталах юридических лиц обвиняемых.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении организованной преступной группой преступлений, предусмотренных рядом статей по хищению в особо крупных размерах.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направило в суд для вынесения приговора.