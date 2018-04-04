Двое бывших нижегородских адвокатов обвиняются в мошенничестве

В Нижнем Новгороде перед судом предстанут два бывших адвоката, которые обвиняются в мошенничестве. В настоящее время злоумышленники заключены под стражу. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, осенью 2016 года один из адвокатов ввел в заблуждение своего коллегу, предложив ему совместно передать взятку судье Нижегородского областного суда в интересах осужденного, желавшего освободиться условно-досрочно. На самом деле он намеревался присвоить деньги себе. Второй адвокат, получив от родственницы осужденного 350 тысяч рублей, которые якобы предназначались для дачи взятки, передал их своему соучастнику, который распорядился средствами по своему усмотрению.

Также в ходе расследования установлено, что в марте 2017 года один из обвиняемых ввел в заблуждение своего клиента, который являлся свидетелем по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и потребовал от него деньги в сумме 70 тысяч рублей, якобы для передачи их в качестве взятки за решение вопроса о не привлечении к уголовной ответственности. Получив средства, он потратил их на собственные нужды.

Свою вину злоумышленники не признали. С работы они уволены. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, полицейский из Шатков вымогал взятку в 650 тысяч рублей.