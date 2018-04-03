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В Астрахани приговорили к трём годам продавца пистолета, из которого убили сотрудников ДПС
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В Астрахани приговорили к трём годам продавца пистолета, из которого убили сотрудников ДПС 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
К трём годам колонии приговорён 29-летний житель Астрахани, продавший своему знакомому самодельный пистолет, из которого в апреле 2017-го были убиты двое сотрудников ДПС в Астрахани. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Следствие и суд установили, что с 2015 года Умар Х. хранил с целью последующего сбыта короткоствольное самодельное нарезное огнестрельное оружие калибра 9х18 мм, изготовленное по типу МР-654К, в хозблоке своего дома в Ленинском районе Астрахани.
Через 2 года, 4 апреля 2017 года, мужчина продал его знакомому Султанмурадову Р. И именно из него в тот же день вечером убили сотрудников ДПС на улице Автозаправочной у магазина «Магистраль» в городе Астрахани. Это установили сотрудники УФСБ и УМВД России по Астраханской области.
Доказательства, собранные следователями СК РФ по Астраханской области, суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего Умара Х. Его признали виновным по статье «Незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение огнестрельного оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области продолжает расследование уголовного дела по убийству сотрудников ДПС и получения ранений сотрудниками Росгвардии.
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