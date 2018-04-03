В Астрахани приговорили к трём годам продавца пистолета, из которого убили сотрудников ДПС

К трём годам колонии приговорён 29-летний житель Астрахани , продавший своему знакомому самодельный пистолет, из которого в апреле 2017-го были убиты двое сотрудников ДПС в Астрахани. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Следствие и суд установили, что с 2015 года Умар Х. хранил с целью последующего сбыта короткоствольное самодельное нарезное огнестрельное оружие калибра 9х18 мм, изготовленное по типу МР-654К, в хозблоке своего дома в Ленинском районе Астрахани.

УМВД Через 2 года, 4 апреля 2017 года, мужчина продал его знакомому Султанмурадову Р. И именно из него в тот же день вечером убили сотрудников ДПС на улице Автозаправочной у магазина «Магистраль» в городе Астрахани. Это установили сотрудники УФСБ России по Астраханской области

Доказательства, собранные следователями СК РФ по Астраханской области, суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего Умара Х. Его признали виновным по статье «Незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение огнестрельного оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области продолжает расследование уголовного дела по убийству сотрудников ДПС и получения ранений сотрудниками Росгвардии.