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Спортсмена задержали за контрабанду сильнодействующих веществ в Ставрополье
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Спортсмена задержали за контрабанду сильнодействующих веществ в Ставрополье 

360tv.ru 1 час назад
В Ставропольском крае задержали жителя Минераловодского городского округа, который приобретал за границей сильнодействующие вещества, запрещенные на территории России. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.
По информации регионального управления МВД, сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что  45-летний
мужчина заказал через Интернет из другой страны сильнодействующие вещества. Как стало известно, он собирался использовать их для увеличения спортивных достижений. Мужчина был задержан в почтовом отделении во время получения посылки. Внутри коробки были обнаружены флаконы с жидкостью.
По факту контрабанды в отношении спортсмена возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое может ждать подозреваемого, составляет семь лет тюремного заключения.
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