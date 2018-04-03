Спортсмена задержали за контрабанду сильнодействующих веществ в Ставрополье

Ставропольском крае задержали жителя Минераловодского городского округа, который приобретал за границей сильнодействующие вещества, запрещенные на территории России . Об этом сообщило издание Newstracker.ru.

По информации регионального управления МВД, сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что 45-летний

мужчина заказал через Интернет из другой страны сильнодействующие вещества. Как стало известно, он собирался использовать их для увеличения спортивных достижений. Мужчина был задержан в почтовом отделении во время получения посылки. Внутри коробки были обнаружены флаконы с жидкостью.

По факту контрабанды в отношении спортсмена возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое может ждать подозреваемого, составляет семь лет тюремного заключения.