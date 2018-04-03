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Жительница Ростова‐на‐Дону заставляла собственных детей попрошайничать
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Жительница Ростова‐на‐Дону заставляла собственных детей попрошайничать 

360tv.ru 1 час назад
В Ростовской области суд приговорил к одному году условного заключения жительницу Чертковского района, которая заставляла двух своих несовершеннолетних детей попрошайничать. Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru.
По информации региональной прокуратуры, суд установил, что с 2016 по 2017 года женщина заставляла детей выпрашивать деньги у прохожих. Принуждение к подобным действиям негативно сказалось на нравственном и психическом развитии несовершеннолетних.
Когда информация о нерадивой матери поступила в полицию, правоохранители возбудили в отношении женщины уголовное дело. Местную жительницу приговорили к году лишения свободы условно.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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