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Двое воронежцев под видом следователей СК вымогали «взятку» у сотрудника предприятия
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Двое воронежцев под видом следователей СК вымогали «взятку» у сотрудника предприятия 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
За 100 тыс. рублей ежемесячно они обещали закрыть глаза на кражи топлива. Правоохранители поймали с поличным двух воронежцев 29 и 34 лет, которые представлялись следователями. Мужчин заподозрили в покушении на мошенничество, рассказали в СУ СКР по региону во вторник, 3 апреля. По версии следствия, 22 марта лжеследователи встретились с сотрудником воронежской организации. Они заявили о доказательствах хищения топлива с предприятия, пояснили, что его подчинённые постоянно крадут. В подтверждение мужчины продемонстрировали фотографии техники и работников предприятия, которые якобы подвтреждают эти обвинения. Чтобы подчинённые сотрудника предприятия не стали фигурантами дела, лжесиловики потребовали каждый месяц отдавать им по 100 тыс. рублей. В итоге тот сделал вид, что согласился, и передал 30 марта фальшивым следователям 50 тыс. рублей. Сразу после этого предприимчивых воронежцев задержали настоящие сотрудники СК и ФСБ. — При проведении следственных действий «правоохранители» сознались в совершенном преступлении и дали подробные показания. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения, — рассказал Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.
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