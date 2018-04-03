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В Орле вор оставил жителей двух домов без телевидения
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В Орле вор оставил жителей двух домов без телевидения 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
С заявлением о краже в дежурную часть полиции областного центра обратился представитель компании, оказывающей услуги спутникового телевидения.
Сотрудники фирмы сообщил, что с крыш двух домов в Советском районе города были украдены две антенны, принадлежащие компании. Стоимость одной из них составила около восьми тысяч рублей и более 5 тысяч 600 рублей второй. По данным фактам были возбуждены головные дела по статье «Кража».
В ходе оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого, им оказался 38-летний житель Орловского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Подозреваемый находится род подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщение В Орле вор оставил жителей двух домов без телевидения появились сначала на РИА 57.
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