В Орле вор оставил жителей двух домов без телевидения

С заявлением о краже в дежурную часть полиции областного центра обратился представитель компании, оказывающей услуги спутникового телевидения.

Сотрудники фирмы сообщил, что с крыш двух домов в Советском районе города были украдены две антенны, принадлежащие компании. Стоимость одной из них составила около восьми тысяч рублей и более 5 тысяч 600 рублей второй. По данным фактам были возбуждены головные дела по статье «Кража».

В ходе оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого, им оказался 38-летний житель Орловского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Подозреваемый находится род подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.