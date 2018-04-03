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Суд по делу крымского судна «Норд» пройдет в Мариуполе
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Суд по делу крымского судна «Норд» пройдет в Мариуполе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Первое заседание суда по делу задержанного украинскими пограничниками керченского рыболовецкого судна «Норд» пройдет в Мариуполе 3 апреля, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.
"Капитан вызван в суд Мариуполя, при этом ему запрещено покидать судно. Первое судебное заседание назначено, по предварительной информации, на 3 апреля", — сообщил представитель компании.
Судовладелец выразил недоумение позицией украинских властей по вызову капитана судна в суд, надеясь, что его интересы сможет представить адвокат.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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