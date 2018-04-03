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Не хватило на выпивку: в Калининграде ограбили ветерана Великой Отечественной войны
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Не хватило на выпивку: в Калининграде ограбили ветерана Великой Отечественной войны 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сломали руку и отобрали продукты. В Калининграде жертвой грабителей стал ветеран Великой Отечественной войны Николай Сазонов. Поймать налётчиков для стражей порядка стало дело чести.
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Сазонов рассказывает о подробностях нападения. Злоумышленники ограбили 90-летнего мужчину, когда он возвращался домой из магазина.
«Они меня за руки и в сквер. Начали шарить у меня по карманам. Мне сломали правую руку, плечевой сустав», — вспоминает ветеран.
В 1943-м году Николай Сазонов вступил в партизанский отряд. Под огнём добывал сведения о противнике. Тогда Николаю Андреевичу удалось выжить. И вот, спустя почти 75 лет, он вновь оказался на краю гибели. Правда, уже в мирное время. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно организовали поиск налетчиков.
«Нападавшие действовали с особой жестокостью. Не посмотрели, что перед ними пожилой человек. На раскрытие данного преступления были брошены все силы», — рассказывает начальник отдела полиции № 3 УМВД России по Калининграду Николай Сазонов.
К расследованию подключили лучших сотрудников, которые в течение суток раскрыли преступление. Мотив нападения на пожилого человека оказался до банальности простым. Двум рецидивистам не хватило денег на выпивку. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит 10 лет лишения свободы.
«Это всё по дурости по пьяной лавочке. Какой вывод можно сделать? Вывод нужно сделать, что не надо пить», — говорит подозреваемый.
Компаньон задержанного сейчас проходит по делу как свидетель, однако не исключено, что он тоже отправится за решетку. Оперативники проверяют обоих на причастность к другим нападениям на прохожих.
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