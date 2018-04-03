Ещё
Ростовского бизнесмена осудили за контрабанду оружия из США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня

Ростовского бизнесмена осудили за контрабанду оружия из США 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Предприниматель из Ростова Александр Мазаев предстал перед судом. Мужчину обвинили в незаконном приобретении и транзите оружия через границу.
Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, Мазаев покупал огнестрельное оружие в США, где, как известно, оно продается вполне свободно. Затем разбирал его на части и отправлял в посылках в Россию. При этом комплектующие оружия были тщательно замаскированы среди других предметов, даже рентген на таможне не мог их обнаружить. После получения посылки Мазаев оружие собирал.
До поры до времени ростовчанину удавалось успешно вести свой «бизнес». Однако его деятельность не осталась незамеченной для контрразведчиков и злоумышленника задержали. Было возбуждено уголовное дело., через некоторое время Мазаев предстал перед судом.
— Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно, — сообщили в УФСБ.
161.ru: последние новости
Главного полицейского Кашарского района арестовали за взятки от руководителя местной ГИБДД Получил серьезный срок: в Ростове осудили военнослужащего, задушившего шнурком таксиста Язычника из Ростова будут судить за экстремистские лекции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»69
Украина нарвалась на Черноморский флот652
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией177
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу36
Малышева вызвала гнев телезрителей578
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение