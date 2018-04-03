Ростовского бизнесмена осудили за контрабанду оружия из США

Предприниматель из Ростова Александр Мазаев предстал перед судом. Мужчину обвинили в незаконном приобретении и транзите оружия через границу.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ , Мазаев покупал огнестрельное оружие в США , где, как известно, оно продается вполне свободно. Затем разбирал его на части и отправлял в посылках в Россию . При этом комплектующие оружия были тщательно замаскированы среди других предметов, даже рентген на таможне не мог их обнаружить. После получения посылки Мазаев оружие собирал.

До поры до времени ростовчанину удавалось успешно вести свой «бизнес». Однако его деятельность не осталась незамеченной для контрразведчиков и злоумышленника задержали. Было возбуждено уголовное дело., через некоторое время Мазаев предстал перед судом.

— Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно, — сообщили в УФСБ.