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Двое мужчин похитили стадо из 120 овец в Ставропольском крае
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Двое мужчин похитили стадо из 120 овец в Ставропольском крае 

360tv.ru 1 час назад
В Арзгирском районе Ставропольского края у местного животновода похитили стадо овец. Общая сумма причиненного ущерба составила около 500 000 рублей. По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали двух мужчин. Об этом сообщил портал newstracker.ru.
По версии следствия, организатором кражи является
25-летний
житель города Благодарный. Мужчина вместе с сообщником угнал стадо с пастбища. Похищенных овец подельники начали распродавать. Полицейские смогли выйти на покупателей краденых животных, и те дали им описание продавцов. Вскоре последние был задержаны. При обыске по месту жительства подозреваемых были обнаружены оставшиеся овцы. Сейчас животных вернули их владельцу. Чтобы поймать преступников сотрудники правоохранительных органов провели целый ряд  оперативно-розыскных
мероприятий.
Речь идет об опознаниях, очных ставках, анализе биллинговой детализации звонков с мобильных телефонов и других следственных действиях. Полицейские считают, что организатор кражи скота может быть причастен к еще одному преступлению. Предположительно, мужчина обокрал частный жилой дом в том же Арзгирском районе. Из строения были похищены техника и сейф. Общая сумма причиненного ущерба составила 40 000 рублей. Отпечатки пальцев с места преступления совпали с дактилоскопической картой подозреваемого.
В отношении похитителей овец возбуждено уголовное дело. Расследование завершено. Документы отправлены в Арзгирский районный суд Ставропольского края.
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