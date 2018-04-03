Ростовчанина будут судить за экстремистские лекции и хранение оружия

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области , мужчине инкриминируются ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, отношения к религии, и к социальной группе, совершенные публично) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ранение оружия и боеприпасов).

По версии следствия, в 2016 году в одном из офисов донской столицы обвиняемый читал лекции об одном из течений неоязычества, которые содержали призывы к возбуждению вражды по отношению к одной из национальностей, а также негативную информацию о современных религиях.

Кроме того, ростовчанин незаконно хранил у себя дома пистолет с патронами.