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Ростовчанина будут судить за экстремистские лекции и хранение оружия
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Ростовчанина будут судить за экстремистские лекции и хранение оружия 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, мужчине инкриминируются ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, отношения к религии, и к социальной группе, совершенные публично) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ранение оружия и боеприпасов).
По версии следствия, в 2016 году в одном из офисов донской столицы обвиняемый читал лекции об одном из течений неоязычества, которые содержали призывы к возбуждению вражды по отношению к одной из национальностей, а также негативную информацию о современных религиях.
Кроме того, ростовчанин незаконно хранил у себя дома пистолет с патронами.
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