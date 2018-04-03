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Чиновница украла бюджетные деньги для выплаты ссуды в Новгородской области
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Чиновница украла бюджетные деньги для выплаты ссуды в Новгородской области 

360tv.ru 1 час назад
В Новгородской области сотрудница администрации Пролетарского городского поселения украла деньги из бюджета, чтобы погасить свою ссуду. Уголовное дело в отношении злоумышленницы передано в суд. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры региона.
В период с августа по декабрь 2016 года обвиняемая украла 20 тысяч рублей из бюджетных средств, которые были рассчитаны для оплаты труда работников. Деньги мошенница направила на погашение личной ссуды. Женщину обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.
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