Чиновница украла бюджетные деньги для выплаты ссуды в Новгородской области

Новгородской области сотрудница администрации Пролетарского городского поселения украла деньги из бюджета, чтобы погасить свою ссуду. Уголовное дело в отношении злоумышленницы передано в суд. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры региона.

В период с августа по декабрь 2016 года обвиняемая украла 20 тысяч рублей из бюджетных средств, которые были рассчитаны для оплаты труда работников. Деньги мошенница направила на погашение личной ссуды. Женщину обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.