Трех участниц избиения школьниц в Ленинске на месяц закрыли в центре временного содержания

Напомним, что 19 марта текущего года в Отдел МВД России по Ленинскому району обратились педагоги одного из профессиональных училищ г. Ленинска, которые обнаружили в мобильном телефоне одного из учащихся видеозапись драки между подростками. Видео конфликта впоследствии появилась и на ресурсах Интернета и вызвала широкое обсуждение.

— В отношении взрослой участницы избиения 17-летней учащейся ПУ дознавателями возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ — «Побои », — напоминают в региональной полиции. — В связи с тем, что остальные несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье, на срок до 30 суток они помещены в спецучреждение полиции. Они также поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.