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Трех участниц избиения школьниц в Ленинске на месяц закрыли в центре временного содержания
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Трех участниц избиения школьниц в Ленинске на месяц закрыли в центре временного содержания 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 3 апреля, троих 15-летних учащихся профучилища, которые в ходе конфликта в Ленинске избили 14 и 12-летних школьниц, на месяц поместили Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области.
Напомним, что 19 марта текущего года в Отдел МВД России по Ленинскому району обратились педагоги одного из профессиональных училищ г. Ленинска, которые обнаружили в мобильном телефоне одного из учащихся видеозапись драки между подростками. Видео конфликта впоследствии появилась и на ресурсах Интернета и вызвала широкое обсуждение.
— В отношении взрослой участницы избиения 17-летней учащейся ПУ дознавателями возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ — «Побои », — напоминают в региональной полиции. — В связи с тем, что остальные несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье, на срок до 30 суток они помещены в спецучреждение полиции. Они также поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.
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