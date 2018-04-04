Избившие школьниц в Ленинске месяц проведут в центре временного содержания

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на правоохранительные органы, решение отправить 15-летних учащихся ПТУ в спецучреждение полиции принял Ленинский районный суд 3 апреля. В отношении четвертой 17-летней зачинщицы драки возбудили уголовное дело.

Напомним, инцидент с избиением школьниц произошел еще 17 марта. Четыре зачинщицы устроили драку с 12-летней и 14-летней девочками. Об избиении стало известно после того, как в интернете появилось видео, на котором запечатлена потасовка.