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Избившие школьниц в Ленинске месяц проведут в центре временного содержания
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Избившие школьниц в Ленинске месяц проведут в центре временного содержания 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Трех молодых жительниц Ленинска, избивших школьниц, отправили на 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Волгоградской области.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на правоохранительные органы, решение отправить 15-летних учащихся ПТУ в спецучреждение полиции принял Ленинский районный суд 3 апреля. В отношении четвертой 17-летней зачинщицы драки возбудили уголовное дело.
Напомним, инцидент с избиением школьниц произошел еще 17 марта. Четыре зачинщицы устроили драку с 12-летней и 14-летней девочками. Об избиении стало известно после того, как в интернете появилось видео, на котором запечатлена потасовка.
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