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Суд решил судьбу сокольчан, напавших на полицейских
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Суд решил судьбу сокольчан, напавших на полицейских 

Вологда.рф 46 минут назад
Фото: Вологда.рф
Стрельба, избиение битой и распыление слезоточивого газа стали причиной уголовного преследования троих сокольчан. Мужчины напали на полицейских и причинили им тяжкий вред здоровью.
Инцидент произошел в феврале прошлого года. Тогда местная жительница вызвала полицейских из-за конфликта, который в доме устроили трое мужчин. Как только правоохранители зашли в помещение, им в лица распылили слезоточивый газ, после чего начали стрелять. Одного из служителей порядка ранили в грудь, двух других сбили с ног и начали избивать бейсбольной битой.
После нападения преступники пытались скрыться на автомобиле, но их быстро задержали по ориентировке. При осмотре квартиры одного из них нашли около 10 граммов наркотиков, что стало причиной возбуждения еще одного уголовного дела.
Как сообщает областной Следственный комитет, в зависимости от роли каждого обвиняемым назначено наказание. Один из них проведет в колонии строгого режима 7 лет и 10 месяцев, второй — 7 лет. Третий отделался условным сроком на три года.
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