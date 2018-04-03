«Хотели убрать с должности»: главного по учёту мигрантов в Челябинской области отправили в СИЗО

Тракторозаводский райсуд 3 апреля по ходатайству следствия отправил под стражу на два месяца начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД Челябинской области Владимира Белоносова. Его задержали 2 апреля по подозрению в получении взяток за фиктивный учёт иностранцев. Названная ранее следствием сумма подношений выросла с 400 тысяч до 3,7 миллиона рублей, передаёт из зала суда спецкор 74.ru.

В начале заседания Владимир Белоносов попросил убрать из зала фото— и видеокамеры, но судья разъяснила, что заседание открытое. Адвокат представил положительные характеристики полицейского по месту жительства, удостоверения о его нагрудных знаках, медалях и попросил время на ознакомление с материалами дела, получив на это в итоге 15 минут.

В перерыве журналисты поинтересовались у подполковника, согласен ли тот с обвинением.

— Нет, потому что не было взятки. Меня хотели убрать с должности, — сказал он и назвал дело заказным с целью его устранения. — Писали заявление сотрудники, которые занимаются незаконной постановкой на учёт граждан. Я в отношении них проверки проводил. Им это было невыгодно.

— Когда вас задержали? — спросили представители СМИ.

— Меня не задерживали. Приехали ко мне домой, следователь, — ответил полицейский.

На вопрос, какого исхода он ждёт от сегодняшнего заседания, Белоносов сказал, что будет ходатайствовать о домашнем аресте, но предполагает, что его отправят на два месяца в СИЗО

Когда судья вернулась, адвокат обратил внимание, что его клиент находится в клетке из металлических прутьев, «которые применяются для зверей». Он назвал это бесчеловечным и попросил обеспечить обвиняемому нормальные условия.

— Что вы подразумеваете под нормальными условиями? — спросила судья.

— Освободить его из клетки или хотя бы дать стул, — сказал защитник.

— Там есть скамейка, на которой можно сидеть, — указала судья.

Адвокат аргументировал свою позиицю тем, что в зале присутствуют журналисты, ведется съёмка, и обвиняемый в клетке уже предстаёт в глазах общественности преступником. Прокурор заметил, что помещение соответствует всем законным нормам и требованиям. Судья в конце концов резюмировала — Белоносов останется в изоляции.

Защитник заявил ещё одно ходатайство — попросил удалить из зала суда представителей СМИ, так как будут озвучиваться данные о состоянии здоровья подследственного. Сторона обвинения не возражала. Судья ушла в совещательную комнату.

Названная ранее сумма подношений выросла с 400 тысяч до 3,7 миллиона рублей

Белоносова в суд привезли в сопровождении двух сотрудников ФСБ , на протяжении заседания они обеспечивали его охрану. С собой у подполковника было два небольших пакета с вещами и водой. Всё заседание он прятал лицо под капюшоном куртки.

На принятие решения о присутствии СМИ при оглашении данных о состоянии здоровья подследственного у судьи ушло больше 40 минут. Она подчеркнула, что все медицинские документы рассматриваются в совещательной комнате. В ходатайстве отказано, заседание продолжилось с участием журналистов.

Владимир Белоносов подозревается в получении взяток за фиктивный учёт иностранцев

Следователь зачитал постановления о возбуждении уголовных дел. 30 марта в 3-м отделе по особо важным делам регионального управления СК возбуждены три уголовных дела по пункту «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК (получение взяток в крупном и особо крупном размере), их объединили в одно производство.

По версии следствия, с 1 января 2008 года Белоносов начал работать по контракту в отделе иммиграционного контроля отдела УФМС в Ленинском районе. Затем занял должность замначальника аналогичного отдела в Калининском районе. С 1 по 11 янв 2008 года познакомился с женщиной, с которой у него была договорённость о фиктивной постановке на учёт мигрантов. За каждого из них он получал не менее 500 рублей. Всего «заработал» не менее 1,5 миллиона.

Аналогичные аферы, как полагают в СК, подполковник провернул в Калининском районе, получив от другой женщины не менее 1,5 миллиона рублей. А в 2012 году получил от третьего свидетеля ещё 660 тысяч.

Судья отказала защитникам Белоносова закрыть процесс от СМИ В обоснование ходатайства о заключении Белоносова под стражу следователь указал, что тот может скрыться, так как имеет на руках загранпаспорт, а также может оказать давление на подчинённых и уничтожить доказательства, нахождение части которых на данный момент не установлено. Следователи ищут других «клиентов» Белоносова. Данных о плохом состоянии подполковника не получено. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство СК.

Преступление в начале марта вскрыли сотрудники УФСБ. 3 апреля Владимиру Белоносову предъявили обвинение по пункту «в» части 5 и части 6 статьи 290 (взятка в крупном размере). Согласно материалам дела, деньги он получал за постановку в 2008—2018 годах мигрантов на учёт по фиктивным адресам и непроведение проверок их фактического пребывания в России

Предполагается, что за постановку на учёт мигрантов Белоносов получал не менее 500 рублей за каждого

Утром 2 апреля сотрудники ФСБ совместно с представителями управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области провели в миграционном подразделении обыск и задержали полицейского.

Преступление выявили сотрудники ФСБ Владимир Белоносов проработал в миграционной службе больше 10 лет. До того, как возглавить подразделение в ГУ МВД, он руководил отделением иммиграционного контроля отдела УФМС по Челябинской области в Калининском районе. Если вину полицейского докажут, ему грозит до 15 лет колонии.

В полномочия отдела иммиграционного контроля входит предупреждение и пресечение незаконной миграции, надзор за внешней трудовой миграцией и выдворение незаконно пребывающих иностранцев из страны.