В Ишиме сотрудница кафе ограбила собственное заведение

В дежурную часть отдела МВД России «Ишимский» поступило сообщение о краже денежных средств из кафе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Полицейские установили, что более года назад воспользовавшись служебным положением 42-летняя сотрудница кафе похитила из кассы денежные средства в размере 16 000 рублей. Женщину удалось задержать. Как пояснила фигурантка, похищенное использовала на личные нужды», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде, в отношении нее возбуждено уголовное дело за кражу (часть 1 статьи 158 УК РФ). Санкция данной части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.