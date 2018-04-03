Ревнивец раскаялся: мужчина отдаст полмиллиона за сожженный Porche Cayenne

Поджигатель дорогой иномарки пойдёт под суд, хоть и раскаялся в совершённом поступке. Мужчина подпалил Porche Cayenne из-за ревности.

Оказалось, что двое мужчин не поделили одну женщину. Тот, кому отдала предпочтение дама, уехал в Ярославль . Отверженный мужчина отправился вслед за ним, чтобы отомстить. Отыграться решил на дорогом автомобиле соперника: он разбил окно машины, бросил в салон тряпку, намоченную бензином, и поджёг иномарку.

— От возгорания раздался сильный хлопок, от которого разлетелись стёкла машины. Пламенем опалило лицо и волосы поджигателя. Несмотря на это, мужчина бросился наутёк, но его задержали полицейские. Мужчина свою вину признал и пообещал возместить ущерб, который оценили в пятьсот тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Кировского района Ярославля.

Несмотря на раскаяние и предложение о возмещении ущерба, уголовное дело направили в суд.