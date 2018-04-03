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Суд приговорил жительницу Подмосковья к девяти годам колонии за убийство и расчленение бабушки
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Суд приговорил жительницу Подмосковья к девяти годам колонии за убийство и расчленение бабушки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
«Екатерина Царькова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ей назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщила О. Врадий. Она добавила, что злоумышленница полностью признала свою вину.
По версии следствия, в июне 2017 г., женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла побои своей 60-летней матери, связала ее, а после совершила убийство своей 86-летней бабушки. После убийства она расчленила тело пенсионерки. В последствии части тела женщины обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
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