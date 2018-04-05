СК проверяет информацию о побоях и насилии в подмосковной школе-интернате

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Следствие проверяет информацию о побоях и сексуальном насилии в Хотьковской школе-интернате в Подмосковье . Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, отметив, что в Следственный комитет России поступили обращения от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о множественных нарушениях прав воспитанников и педагогов учреждения.

"Следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы работникам интерната, побоях, а также насильственных действиях сексуального характера, которые привели в том числе к наступлению беременности несовершеннолетних воспитанниц", — сообщила Врадий.

Сотрудники СК уже подготовили представления в министерство образования Московской области с требованием об устранении выявленных нарушений. Также следователи направили запросы в компетентные органы. С воспитанниками интерната работают психологи в целях реабилитации и для получения объективных данных.