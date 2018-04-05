Ещё
СК проверяет информацию о побоях и насилии в подмосковной школе-интернате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проверяет информацию о побоях и насилии в подмосковной школе-интернате 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Алтайская правда
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Следствие проверяет информацию о побоях и сексуальном насилии в Хотьковской школе-интернате в Подмосковье. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, отметив, что в Следственный комитет России поступили обращения от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о множественных нарушениях прав воспитанников и педагогов учреждения.
"Следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы работникам интерната, побоях, а также насильственных действиях сексуального характера, которые привели в том числе к наступлению беременности несовершеннолетних воспитанниц", — сообщила Врадий.
Сотрудники СК уже подготовили представления в министерство образования Московской области с требованием об устранении выявленных нарушений. Также следователи направили запросы в компетентные органы. С воспитанниками интерната работают психологи в целях реабилитации и для получения объективных данных.
В связи с необходимостью получения дополнительных сведений следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о каких-либо противоправных действиях в школе-интернате, с просьбой сообщить о них по круглосуточной телефонной линии Главного следственного управления СК РФ по Московской области «Ребенок в опасности»: 8-800-707-79-78.
ТАСС: последние новости
Более 800 граждан стран ШОС, выезжавших за рубеж к боевикам, установлены за 2017 год СК проверяет информацию о побоях и насилии в подмосковной школе-интернате В отношении гендиректора Корпорации развития Ставропольского края возбудили дело
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила189
Войска ВВО подняты по тревоге130
«Крым захватим танками»396
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение