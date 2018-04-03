Экс-сотрудницу ФССП будут судить на Дону за попытку мошенничества

Бывшую сотрудницу территориального отдела Федеральной службы судебных приставов будут судить за попытку мошенничества в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщине инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения и причинением крупного ущерба).

По версии следствия, обвиняемая предложила должнику передать 250 тысяч рублей за содействие в прекращении исполнительного производства.

При этом она знала, что не сможет повлиять на пристава-исполнителя, в производстве которого находились исполнительные документы в отношении должника.

Сообщается, что преступные действия сотрудницы ФССП были пресечены. В настоящее время ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.